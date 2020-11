Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2020 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI

APRIAMO CON LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA POMEZIA E SELVA DEI PINI IN DIREZIONE DI LATINA. NEL SENSO OPPOSTO, PER CURIOSI, CODE A PARTIRE DA VIA DEI RUTULI.

CI SPOSTIAMO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, PER UNA FUORIUSCITA DI GAS DAL SOTTOSUOLO AVVENUTA NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL PROSSIMO 21 DICEMBRE.

E ANDIAMO SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA FLAMINIA, IN ENTRATA A ROMA, SI STA IN CODA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.

RICORDIAMO CHE IN VIA NOMENTANA È CHIUSO IL TRATTO TRA IL KM 14+500 E IL KM 17+000 VERSO TOR LUPARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE; DEVIATA LA LINEA BUS 337.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

