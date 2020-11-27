Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2020 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A24 ROMA TERAMO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTE DI NONA E IL NODO A1-A24 IN DIREZIONE TERAMO. AL MOMENTO ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA SERVIZIO RALLENTATO TRA SAN GIOVANNI E GARDENIE PER GUASTO TECNICO.
RISOLTO INVECE L’INCONVENIENTE SULLA METRO A, LA STAZIONE TERMINI È STATA DUNQUE RIAPERTA. SULLA STESSA LINEA A RESTERÀ, TUTTAVIA, CHIUSA FINO A DOMANI LA FERMATA DI OTTAVIANO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI; IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE LEPANTO.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral