Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 MARCO CILUFFO

DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA PONTINA INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASTELROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI

TRATTO RIAPERTO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI

A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO

CI SONO 8 KM DI CODA IN SMALTIMENTO

AL MOMENTO ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA

PASSIAMO SUL RACCORDO

IN INTERNA SI RALLENTA PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALTEZZA USCITA LABARO CODE A PARTIRE DA CASSIA VEIENTANA

RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA FLAMINIA DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO

MENTRE SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO

E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI PER LAVORI, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLE RAMPE LATERALI

SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA NOMENTANA

DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER LA VIA PALOMBARESE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

TRAM LINEA 14 SERVIZIO RALLENTATO IN DIREZIONE TERMINI PER INCONVENIENTE TECNICO AL CAPOLINEA DI TOGLIATTI

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO A DOMANI 28 NOVEMBRE, CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER LAVORI

SEMPRE PER LAVORI RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA METRO B

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ.

