Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 19:45

di - 27 Novembre 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA PONTINA INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASTELROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
    UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI
    TRATTO RIAPERTO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI
    A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO
    CI SONO 8 KM DI CODA IN SMALTIMENTO
    AL MOMENTO ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA
    PASSIAMO SUL RACCORDO
    IN INTERNA SI RALLENTA PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALTEZZA USCITA LABARO CODE A PARTIRE DA CASSIA VEIENTANA
    RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE
    SULLA FLAMINIA DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO
    MENTRE SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO
    E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI PER LAVORI, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLE RAMPE LATERALI
    SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA NOMENTANA
    DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER LA VIA PALOMBARESE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    TRAM LINEA 14 SERVIZIO RALLENTATO IN DIREZIONE TERMINI PER INCONVENIENTE TECNICO AL CAPOLINEA DI TOGLIATTI
    RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO A DOMANI 28 NOVEMBRE, CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER LAVORI
    SEMPRE PER LAVORI RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA METRO B
    IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ.
    È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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