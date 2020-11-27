Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA PONTINA INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASTELROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI
TRATTO RIAPERTO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI
A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO
CI SONO 8 KM DI CODA IN SMALTIMENTO
AL MOMENTO ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA
PASSIAMO SUL RACCORDO
IN INTERNA SI RALLENTA PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALTEZZA USCITA LABARO CODE A PARTIRE DA CASSIA VEIENTANA
RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA FLAMINIA DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO
MENTRE SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO
E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI PER LAVORI, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLE RAMPE LATERALI
SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA NOMENTANA
DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER LA VIA PALOMBARESE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
TRAM LINEA 14 SERVIZIO RALLENTATO IN DIREZIONE TERMINI PER INCONVENIENTE TECNICO AL CAPOLINEA DI TOGLIATTI
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO A DOMANI 28 NOVEMBRE, CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER LAVORI
SEMPRE PER LAVORI RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA METRO B
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ.
È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral