Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Sul grande raccordo anulare un mezzo pesante in panne sulla carreggiata interna crea code tra le uscite prenestina e Prenestina bis

Per il trasporto pubblico informiamo che la Ferrovia romalido, vede le proprei partenze riprogrammate. Le prossime partenze da Colombo sono previste alle 7.25-7.35-7.45-8.00-8.15 mentre da Porta San Paolo: 7.00-7.15-7.30-7.40-7.50

sulla linea ferroviaria roma civita castellana viterbo sono riprogrammati completamente gli orari nelle giornate da oggi al primo gennaio 2019

RICORDIAMO INOLTRE CHE DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 DI oggi 27 dicembre e DOMANI 28 DICEMBRE SULL’A24 ROMA TERAMO, sarà chiusa per lavori di manutenzione LA RAMPA DI SVINCOLO sul GRA PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA

DA alessio conti PER il momento E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral