Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 08:45

VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 08.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio

Sul grande raccordo anulare un mezzo pesante in panne sulla carreggiata interna crea code tra le uscite prenestina e Prenestina bis

code su via prenestina in direzione roma tra colle prenestino e il raccordo

Per il trasporto pubblico informiamo che la Ferrovia romalido, vede le proprei partenze riprogrammate. Le prossime partenze da Colombo sono previste alle 8.38-9.00-9.15

sulla linea ferroviaria roma civita castellana viterbo sono riprogrammati completamente gli orari nelle giornate da oggi al primo gennaio 2019 ricordiamo inoltre che sulla tratta extraurbana è sospeso il servizio di navette sostitutivo fino al 6 gennaio

Previsto oggi a roma Dalle 10 alle 13 una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone davanti alla sede della Regione Lazio. Possibili disagi alla viabilità.

infine sempre a roma, Sulla Tangenziale in direzione dello stadio, per un muro pericolante al momento è chiusa la rampa che immette sul tratto urbano dell’autostrada A24.

DA alessio conti PER il momento E’ TUTTO, grazie per l’ascolto. A più tardi

Servizio fornito da Astral