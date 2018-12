Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio

sull’a1 roma napoli RIMOSSO L’incidente tra anagni e colleferro in direzione di roma, TRAFFICO SCORREVOLE

RIMOSSO IL MEZZO PESANTE ANCHE Sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra prenestina e casilina

code su via prenestina nei due sensi di marcia tra colle monfortani ed il raccordo per 2 incidenti

code per traffico intenso su via cassia tra via braccianese e VIA TRIONFALE in direzione del raccordo

rallentamenti anche sulla flaminia all’altezza dello svincolo per castel nuovo di porto nei due sensi di marcia

Per il trasporto pubblico informiamo che la linea ferroviaria fl2 roma sulmona è sospesa tra cocullo e anversa per guasto ad un trno

infine sempre a roma, Sulla Tangenziale in direzione dello stadio, per un muro pericolante al momento è chiusa la rampa che immette sul tratto urbano dell’autostrada A24.

DA alessio conti PER il momento E’ TUTTO, grazie per l’ascolto. A più tardi

