Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 11:30

VIABILITA' DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 11.20

BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio

rIMOSSI GLI INCIDENTI su via prenestina tra VIA DI TORRENOVA E colle monfortani IL TRAFFICO STA TORNANDO SCORREVOLE

SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA FABBRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA

CODE anche sulla flaminia IN DIREZIONE DI ROMA TRA MORLUPO E CAstel nuovo di porto PER LAVORI SU STRADA

TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA TRA TORRE MAURA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULL’APPIA TRA CASTEL GANDOLFO E ALBANO IN DIREZIONE DI ARICCIA E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA

Per il trasporto pubblico informiamo CHE LA linea ferroviaria fl2 roma sulmona è sospesa tra cocullo e anversa per guasto ad un trno

infine sempre a roma, LE METRO B E B1 SONO RALLENTATE PER UN INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE DI SAN PAOLO.

DA alessio conti PER il momento E' TUTTO

