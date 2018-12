Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI

PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA, È CHIUSA LA STRADA ALL’ALTEZZA DI TERRACINA IN DIREZIONE SPERLONGA. IL TRAFFICO E’ PROVVISORIAMENTE INDIRIZZATO SULLA VIABILITA’ COMUNALE LIMITROFA CON INDICAZIONE IN LOCO.

sulla linea ferroviaria roma civita castellana viterbo sono riprogrammati completamente gli orari da oggi al primo gennaio 2019.

RICORDIAMO INOLTRE CHE DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 DI oggi 27 dicembre e DOMANI 28 DICEMBRE SULL’A24 ROMA TERAMO, sarà chiusa per lavori di manutenzione LA RAMPA DI SVINCOLO sul RACCORDO PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA CENTRO.

