Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA, E’ CHIUSA LA STRADA IN ZONA TERRACINA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TEMPIO DI GIOVE IN DIREZIONE SPERLONGA. IL TRAFFICO E’ PROVVISORIAMENTE INDIRIZZATO SULLA VIABILITA’ COMUNALE LIMITROFA CON INDICAZIONE IN LOCO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA LAURENTINA E APPIA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE RICORDIAMO CHE A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE E’ CHIUSO LO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST DI ROMA PER L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI A PORTONACCIO.

DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO.

Servizio fornito da Astral