Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 17:15

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA, È CHIUSA LA STRADA IN ZONA TERRACINA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TEMPIO DI GIOVE IN DIREZIONE SPERLONGA. IL TRAFFICO È PROVVISORIAMENTE INDIRIZZATO SULLA VIABILITA’ COMUNALE LIMITROFA CON INDICAZIONE IN LOCO.

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

SULL’APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

