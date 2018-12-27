Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEINTANA E SALARIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE AL KM 14+900 ALLA BARRIERA DI ROMA SUD E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
SULL’APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STANOTTE E DOMANI NOTTE, TRA LE 22 E LE 6, IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARÀ CHIUSO NEL TRATTO COMPRESO DA VIALE DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. DEVIATE NELLE ORE DI CHIUSURA, LE LINEE DI BUS 31, 771 E 780.
DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO.
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