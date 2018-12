Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 18:15

VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GIANMARCO TULLI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEINTANA E SALARIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

SULL’APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

sulla linea ferroviaria roma civita castellana viterbo sono riprogrammati completamente gli orari da oggi al primo gennaio 2019.

INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STANOTTE E DOMANI NOTTE, TRA LE 22 E LE 6, IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARÀ CHIUSO NEL TRATTO COMPRESO DA VIALE DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. DEVIATE NELLE ORE DI CHIUSURA, LE LINEE DI BUS 31, 771 E 780.

DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO.

Servizio fornito da Astral