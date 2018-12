Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 19:15

VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANMARCO TULLI

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO INOLTRE CHE DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 DI oggi 27 dicembre e DOMANI 28 DICEMBRE SULL’A24 ROMA TERAMO, sarà chiusa per lavori di manutenzione LA RAMPA DI SVINCOLO sul RACCORDO PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA CENTRO.

