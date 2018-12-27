Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE
DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PER LAVORI RICORDIAMO CHE:
SULL’A24 ROMA TERAMO DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 DI oggi 27 dicembre e DOMANI 28 DICEMBRE, sarà chiusa per lavori di manutenzione LA RAMPA DI SVINCOLO sul RACCORDO PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
ED INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STANOTTE E DOMANI NOTTE, TRA LE 22 E LE 6, IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARÀ CHIUSO NEL TRATTO COMPRESO DA VIALE DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. DEVIATE NELLE ORE DI CHIUSURA, LE LINEE DI BUS 31, 771 E 780.
DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO.
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