Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 07:30

27 DICEMBRE 2019 ORE 07.20

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

TUTTAVIA A SEGUITO DI UN BUS ANDATO IN FIAMME, SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E VIA DELLA MAGLIANELLA.

UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA A1 FIRENZE ROMA, TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE.

INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE, CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A24 ROMA TERAMOTRA LA A25 ROMA PESCARA E VALLE DEL SALTO PER LA PRESENZA DI MEZZI INVERNALI.

INOLTRE RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0 E IL KM 7, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+700 E IL 18+300

RESTA CHIUSA, IN QUESTO CASO PER CADUTA ALBERI, VIA APPIA TRA I KM 73+300 E 87+800, TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

CHIUDIAMO COL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 ORARI DIFFERENTI RISPETTO ALLA SOLITA PROGRAMMAZIONE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTATE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

