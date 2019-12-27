Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.
PERMANGONO INOLTRE RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E VIA DELLA MAGLIANELLA, A CAUSA DI UN BUS IN FIAMME
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0 E IL KM 7, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+700 E IL 18+300
CHIUSA, IN QUESTO CASO PER CADUTA ALBERI, VIA APPIA TRA I KM 73+300 E 87+800, TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
E PASSIAMO AL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 ORARI DIFFERENTI RISPETTO ALLA SOLITA PROGRAMMAZIONE.
INOLTRE, SPOSTANDOCI NELLA CAPITALE, È ATTIVA DA IERI LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO TERMINI-NAZIONALE-CHIGI-BARBERINI-TERMINI. IL SERVIZIO SARA’ DISPONIBILE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, MENTRE IL VENERDÌ E IL SABATO DALLE ORE 5.30 ALL’1.30.
DALL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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