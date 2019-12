Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ECCETTO SULLA PONTINA DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.

E SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, PER UN BUS IN FIAMME AL MOMENTO RIMOSSO.

RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0 E IL KM 7, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+700 E IL 18+300

CHIUSA, IN QUESTO CASO PER CADUTA ALBERI, VIA APPIA TRA I KM 73+300 E 87+800, TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 ORARI DIFFERENTI RISPETTO ALLA SOLITA PROGRAMMAZIONE.

INOLTRE, SPOSTANDOCI NELLA CAPITALE, È ATTIVA DA IERI LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO TERMINI-NAZIONALE-CHIGI-BARBERINI-TERMINI. IL SERVIZIO SARA’ DISPONIBILE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, MENTRE DAL VENERDÌ AL SABATO DALLE ORE 5.30 ALL’1.30.

DALL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral