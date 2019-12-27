Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
SITUAZIONE DI TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
AD ECCEZIONE DELLA PONTINA DOVE SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.
SI REGISTRANO ANCORA RALLENTAMENTI INOLTRE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, PER UN BUS IN FIAMME AL MOMENTO RIMOSSO.
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0 E IL KM 7, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+700 E IL 18+300
CHIUSA, IN QUESTO CASO PER CADUTA ALBERI, VIA APPIA TRA I KM 73+300 E 87+800, TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
CI SPOSTIAMO INFINE NELLA CAPITALE, DOVE A PARTIRE DA IERI E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO TERMINI-NAZIONALE-CHIGI-BARBERINI-TERMINI.
IL SERVIZIO SARA’ DISPONIBILE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, MENTRE DAL VENERDÌ AL SABATO DALLE ORE 5.30 ALL’1.30.
DALL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral