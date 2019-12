Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA E PIU’ AVANTI TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD.

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.

SULLA FLAMINIA SI SEGNALANO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0 E IL KM 7, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+700 E IL 18+300

CHIUSA, IN QUESTO CASO PER CADUTA ALBERI, VIA APPIA TRA I KM 73+300 E 87+800, TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

