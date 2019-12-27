Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA E PIU’ AVANTI TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.
SULLA FLAMINIA SI SEGNALANO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0 E IL KM 7, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+700 E IL 18+300
CHIUSA, IN QUESTO CASO PER CADUTA ALBERI, VIA APPIA TRA I KM 73+300 E 87+800, TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DALL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO E’ TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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