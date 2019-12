Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA-FIRENZE, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD.

SULLA FLAMINIA SI SEGNALANO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA LENTA ROMA-FIRENZE. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PONTASSIEVE, MONTEVARCHI E AREZZO.

SERVIZIO RALLENTATO ANCHE SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DI ANAGNI. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

INFINE, RICORDIAMO CHE A ROMA, PER IL PROTRARSI DELLA CHIUSURA DELLA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI, A PARTIRE DA IERI E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO TERMINI-NAZIONALE-CHIGI-BARBERINI-TERMINI.

IL SERVIZIO SARA’ DISPONIBILE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, MENTRE DAL VENERDÌ AL SABATO DALLE ORE 5.30 ALL’1.30.

DALL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral