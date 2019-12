Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 MANUELA CIAMPI

IN APERTURA SULLA FLAMINIA DA MALBORGHETTO A PRIMA PORTA IL TRAFFICO E’ INTENSO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE

IL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO E’ SCORREVOLE NELLE DUE CARREGIATE

SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE SIAMO NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 19 E 19+700, IN QUESTO CASO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.

PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.

ANCHE LA SP4 SETTEVENE PALO CHIUSA PER FRANA TRA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI

