Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 MANUELA CIAMPI
ANCORA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ SCORREVOLE IN TUTTE E DUE LE CARREGGIATE
SULLA FLAMINIA DA MALBORGHETTO A PRIMA PORTA IL TRAFFICO E’ INTENSO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO
TRAFFICO LENTO IN DIREZIONE ROMA SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA A RACCORDO, RESTANDO SULLA A1 FIRENZE ROMA SI RALLENTA TRA FIANO ROMANO E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIREZE
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI IN DREZIONE ALBANO LAZIALE
PER UN VEICOLO FERMO IN AVARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA TRA VIA DEI FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SEGUITO DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI PER CADUTA ALBERI CHIUSA LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
ANCHE LA SP4 SETTEVENE PALO RESTA CHIUSA PER FRANA TRA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA IL TRENO 706 FLAMINIO DELLE 17.00 E MONTEBELO DELLE 17.21 SONO STATI CANCELLATI NELLA GIORNATA ODIERNA
PER IL MOMENTO DA MANUELA CIAMPI E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral