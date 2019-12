Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 MANUELA CIAMPI

ANCORA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ SCORREVOLE IN TUTTE E DUE LE CARREGGIATE

SULLA FLAMINIA DA MALBORGHETTO A PRIMA PORTA IL TRAFFICO E’ INTENSO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO

TRAFFICO LENTO IN DIREZIONE ROMA SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA A RACCORDO, RESTANDO SULLA A1 FIRENZE ROMA SI RALLENTA TRA FIANO ROMANO E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIREZE

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI IN DREZIONE ALBANO LAZIALE

PER UN VEICOLO FERMO IN AVARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA TRA VIA DEI FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A SEGUITO DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI PER CADUTA ALBERI CHIUSA LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.

ANCHE LA SP4 SETTEVENE PALO RESTA CHIUSA PER FRANA TRA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA IL TRENO 706 FLAMINIO DELLE 17.00 E MONTEBELO DELLE 17.21 SONO STATI CANCELLATI NELLA GIORNATA ODIERNA

PER IL MOMENTO DA MANUELA CIAMPI E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral