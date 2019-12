Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DA LAURENTINA A ROMANINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI DA USCITA FLAMINIA A SVINCOLO DIRAMAZIONE ROMA NORD, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DA PRENESTINA A TUSCOLANA

ANCORA CODE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA REGOLATE DA SEGNALETIA SEMAFORICA PER SENSO UNICO ALTERNATO A CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE.

SEMPRE A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PERSISTONO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

IN VIA DI PRATICA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASTEL ROMANO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA

SULLA TIBURTINA AL MOMENTO CIRCOLAZIONE LENTA A TRATTI DA TIVOLI TERME A TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI

PER IL MOMENTO DA MANUELA CIAMPI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral