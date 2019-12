Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MANUELA CIAMPI

IN APERTURA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DA LAURENTINA A ROMANINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI DALL’USCITA NOMENTANA A CASILINA

SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONE ROMA

A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

A SEGUIRE RESTANDO A NORD CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI TRA BIOVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD A BIVIO PONTE STRORTO

ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE IN VIA DI PRATICA PROVOCA CIRCOLAZIONE INTENSA TRA CASTEL ROMANO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E GANZANO DI ROMA IN DIREZIONE VELLETRI,

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO INOLTRE RESTA CHIUSA LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA, PER CADUTA ALBERI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO STATI CANELLATI ALCUNI TRENI SULLA ROMA CIVITAVITERBO TRATTA URBANA: FLAMINIO I TRENI 136 166 165 178 NELLE FASCE ORARIE DALLE 17.50 ALLE 22.00 MENTRE MONTEBELLO I TRENI 135, 165, 177 NELLE FASCIE ORARIE TRA LE ORE 18.30 E LE 22.30.

