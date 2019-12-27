Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO A TUTTI E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DA LAURENTINA A ROMANINA
SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONE ROMA
A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
A SEGUIRE RESTANDO A NORD CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TIBERINA TRA BIOVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD A BIVIO PONTE STRORTO
ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE IN VIA DI PRATICA PROVOCA CIRCOLAZIONE INTENSA TRA CASTEL ROMANO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E GANZANO DI ROMA IN DIREZIONE VELLETRI,
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE RESTA CHIUSA LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA, PER CADUTA ALBERI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO STATI CANELLATI ALCUNI TRENI SULLA ROMA CIVITAVITERBO TRATTA URBANA: FLAMINIO I TRENI 136 166 165 178 NELLE FASCE ORARIE DALLE 17.50 ALLE 22.00 MENTRE MONTEBELLO I TRENI 135, 165, 177 NELLE FASCIE ORARIE TRA LE ORE 18.30 E LE 22.30.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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