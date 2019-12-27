Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA A TUTTI E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
INIZIAMO CON IL GRANDE RACCORDO IL QUALE SI PRESENTA ABBASTANZA SCORREVOLE TRANNE QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA DLL’USCITA APPIA ALL’USCITA ROMANINA
ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONE ROMA
SULLA A24 TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’
A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI DI TOR LUPARA MEN TANTA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA DI PRATICA LA CIRCOLAZIONE RESTA INTENSA TRA CASTEL ROMANO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E GANZANO DI ROMA IN DIREZIONE VELLETRI,
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE RESTA CHIUSA LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA, PER CADUTA ALBERI
ANCHE LA SP4 SETTEVENE PALO A CERVETERI RESTA CHIUSA PER FRANA DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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