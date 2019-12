Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 MANUELA CIAMPI

IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO E ABBASTANZA SCORREVOLE TRANNE QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA APPIA ALL’USCITA ROMANINA, IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMANINA E APPIA

IN DIMINUZIONE LE CODE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONE ROMA

SULLA A24 TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’

SI RALLANTA SULLA TIBERINA TRA PONTE STORTO E BIVIO DI CAPANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI DI TOR LUPARA MEN TANTA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI

A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA DI PRATICA LA CIRCOLAZIONE RESTA INTENSA TRA CASTEL ROMANO E CAPOCOTTA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E GANZANO DI ROMA IN DIREZIONE VELLETRI,

RESTANDO SULLA VIA APPIA RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA TRA I KM 73+600 E 95, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA, PER CADUTA ALBERI

SEMPRE CHIUSA LA SP4 SETTEVENE PALO A CERVETERI PER FRANA DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE

ALTRE CHIUSURE: LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 19 E 19+700, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO., CAUSA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI.

