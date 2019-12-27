Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO AL MOMENTO E SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE
SI RALLANTA SULLA TIBERINA TRA PONTE STORTO E BIVIO DI CAPANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SEGUITO DI UN INCIDENTE RIMOSSO IN VIA DI PRATICA LA CIRCOLAZIONE RESTA INTENSA TRA CASTEL ROMANO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E GANZANO E VELLETRI IN DIREZIONE TERRACINA, RESTANDO SULL’APPIA RICORDIAMO LA CHIUSURA TRA I KM 73+600 E 95, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA, A SEGUIRE CI SONO CODE TRA FORMIA E SAN PIETRO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE CHIUSA LA SP4 SETTEVENE PALO A CERVETERI PER FRANA DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE
ALTRE CHIUSURE: LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 19 E 19+700, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO., CAUSA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO STATI CANELLATI ALCUNI TRENI SULLA ROMA CIVITAVITERBO TRATTA URBANA: FLAMINIO E MONTEBELLO I TRENI 166 165 178 NELLE FASCE ORARIE DALLE 20.50 ALLE 22.00.
MENTRE LA STESSA TRATTA EXTRAURBANA E’ REGOLARE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
Servizio fornito da Astral