Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 MANUELA CIAMPI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI

IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO AL MOMENTO E SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE SULLE ALTRE STRADE DELLA CITTA’

QUALCHE CRITICITA’ SI REGISTRA A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA NEI PRESSI DI ISOLA FARNESE NELLE DUE CARREGGIATE

CI SPOSTIAMO AI CASTELLI A GROTTAFERRATA DOVE TROVIAMO CODE SU VIA XXIV MAGGIO TRA IL BIVIO DELLA ANAGNINA E LA ROTONDA DI SQUARCIARELLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, DI SEGUITO CODE IN VIA VITTORIO VENETO SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE.

SULLA VIA APPIA RICORDIAMO LA CHIUSURA TRA I KM 73+600 E 95, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA, A SEGUIRE CI SONO CODE TRA FORMIA E SAN PIETRO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE CHIUSA LA SP4 SETTEVENE PALO A CERVETERI PER FRANA DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE

ALTRE CHIUSURE: LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 19 E 19+700, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO., CAUSA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO STATI CANELLATI ALCUNI TRENI SULLA ROMA CIVITAVITERBO TRATTA URBANA: FLAMINIO E MONTEBELLO I TRENI 166 165 178 NELLE FASCE ORARIE DALLE 20.50 ALLE 22.00.

MENTRE LA STESSA TRATTA EXTRAURBANA E’ REGOLARE.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN AGGIORNAMENTO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral