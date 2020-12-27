Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 27 DICEMBRE 2020 ORE 9.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
LA CIRCOLAZIONE, E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERA REGIONE ANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO 2021
SULLA FORCA D’ACERO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRALSPA. PRESTARE ATTENZIONE!
PASSIAMO AI CANTIERI: A ROMA FINO AL 30 DICEMBRE DALLE 22 ALLE 6 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CON CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO. PRESTARE ATTENZIONE
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral