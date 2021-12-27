Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A12 SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER MACCARESE-FREGENE IN DIREZIONE NORD, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO; PERMANGONO INVECE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’ARDEATINA;
IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ UN AUGURIO DI BUONE FESTE
Servizio fornito da Astral