Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
TRAFFICO CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE ANCHE SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA, IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO PERMANGONO LIEVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ UN AUGURIO DI BUONE FESTE
Servizio fornito da Astral