Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;

TRAFFICO CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE ANCHE SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA, IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO PERMANGONO LIEVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO;

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ UN AUGURIO DI BUONE FESTE

Servizio fornito da Astral