Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA

IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI INCOLONNAMENTI DA VIA VARRONE A VIA CAMPOBELLO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

