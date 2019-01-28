Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA
IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI INCOLONNAMENTI DA VIA VARRONE A VIA CAMPOBELLO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E’ TUTTO
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