Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
IN ESTERNA PRIMI RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, CODE ANCHE IN COMPLANARE
TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA
SULLA CASSIA E CASSIA VEIENTANA
CODE NELL’ORDINE
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI SANTA CORNELIA
CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO
E TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
E ANCURA RALLENTAMENTI E CODE
SU VIA APPIA E VIA PONTINA NELL’ORDINE
TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E CAPANNELLE
E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO
TUTTO RICORDIAMO IN ENTRATA NELLA CAPITALE
IN CHIUSURA IL METEO
PRUDENZA PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO
DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE
VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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