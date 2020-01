Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

IN ESTERNA PRIMI RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, CODE ANCHE IN COMPLANARE

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA

SULLA CASSIA E CASSIA VEIENTANA

CODE NELL’ORDINE

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI SANTA CORNELIA

CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE

ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO

E TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA

E ANCURA RALLENTAMENTI E CODE

SU VIA APPIA E VIA PONTINA NELL’ORDINE

TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E CAPANNELLE

E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO

TUTTO RICORDIAMO IN ENTRATA NELLA CAPITALE

IN CHIUSURA IL METEO

PRUDENZA PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO

DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE

VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

