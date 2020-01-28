Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
CODE PER TRAFFCO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROP
E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
CODE PER TRAFFICO SU VIA PORTUENSE TRA VIA DELLA MURATELLA E VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE, CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E IN PROSSIMITA’
ALTRE CODE SULLA NOMENTANA BIS IN LOCALITA’ COLLEVERDE
E SULLA PALOMBARESE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE
TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORAMENTO
1
Servizio fornito da Astral