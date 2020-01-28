Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
IN, USCITA RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA AL RACCORDO
PER TRAFFICO CODE A TRATTI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, PERMANGONO CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTIE CODE INTERESSANO
LA PONTINA DA SPINACETO A VIA COLOMBO
L’ARDEATINA DA VIA DON UMBERTO TERENZI AL RACCORDO
LA VIA APPIA DA VIA DI FIORANELLO AL RACCORDO
A SEGUIRE VIA PALOMBARESE QUI CODE DA VIA MARCO SIMONE
E VIA NOMENTANA BIS E NOMENTANA CODE RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
E TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORAMENTO
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