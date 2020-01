Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

CODE A TRATTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

IN, USCITA RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA AL RACCORDO

PER TRAFFICO CODE A TRATTI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, PERMANGONO CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA

IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTIE CODE INTERESSANO

LA PONTINA DA SPINACETO A VIA COLOMBO

L’ARDEATINA DA VIA DON UMBERTO TERENZI AL RACCORDO

LA VIA APPIA DA VIA DI FIORANELLO AL RACCORDO

A SEGUIRE VIA PALOMBARESE QUI CODE DA VIA MARCO SIMONE

E VIA NOMENTANA BIS E NOMENTANA CODE RISPETTIVAMENTE

ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

E TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE

TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORAMENTO

Servizio fornito da Astral