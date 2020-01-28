Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTE SUL RACCORDO ANULARE
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE POI CODE TRA A24 E TIBURTINA
IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA APPIA E ARDEATINA
CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SU VIA PALOMBARESE ANCORA CODE A PARTIRE DA VIA MARCOI SIMONE, IN DIREZIONE NOMENTANA
SULLA NOMENTANA BIS CODE PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE
IN CHIUSURA ANTICIPIAMO CHE
LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
IL TRASPORTO PUBBLICO E’ A RISCHIO PER LO SCIOPERO IN PROGRAMMA DI 24
INCROCIANO LE BRACCIA I DIPENDENTI DI ATAC
L’AGITAZIONE INTERESSERÀ BUS, TRAM, METROPOLITANE
E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE ASSICURATO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00
È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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