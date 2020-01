Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTE SUL RACCORDO ANULARE

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE POI CODE TRA A24 E TIBURTINA

IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA APPIA E ARDEATINA

CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SU VIA PALOMBARESE ANCORA CODE A PARTIRE DA VIA MARCOI SIMONE, IN DIREZIONE NOMENTANA

SULLA NOMENTANA BIS CODE PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE

IN CHIUSURA ANTICIPIAMO CHE

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO

IL TRASPORTO PUBBLICO E’ A RISCHIO PER LO SCIOPERO IN PROGRAMMA DI 24

INCROCIANO LE BRACCIA I DIPENDENTI DI ATAC

L’AGITAZIONE INTERESSERÀ BUS, TRAM, METROPOLITANE

E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE ASSICURATO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00

È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral