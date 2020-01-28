Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
UNICHE CRITICITA’
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA SALARIA, ALTRI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARICA
LE ALTRE NOTIZIE
E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’
LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPER DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO
INCROCIANO LE BRACCIA I DIPENDENTI DI ATAC
L’AGITAZIONE INTERESSERÀ BUS, TRAM, METROPOLITANE
E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE ASSICURATO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO
DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO
DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE
VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE
LA MASSIMA ATTENZIONE VA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DALLE GALLERIE, QUANDO LE FOLATE IMPROVVISE POSSONO COGLIERE DI SORPRESA E SPOSTARE LATERALMENTE L’AUTO
È TUTTO
Servizio fornito da Astral