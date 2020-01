Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

UNICHE CRITICITA’

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI, TRA VIA NETTUNENSE E VIA GENIO CIVILE, IN DIREZIONE LATINA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA PISA-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA

MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

LE ALTRE NOTIZIE

E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPER DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA RETE GESTITA DA ATAC

DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE

E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

Servizio fornito da Astral