Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA ROMA-FIUMICINO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO
TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
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E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’
LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPER DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA RETE GESTITA DA ATAC
DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE
E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
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IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO
DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO
DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE
VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE
LA MASSIMA ATTENZIONE VA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DALLE GALLERIE, QUANDO LE FOLATE IMPROVVISE POSSONO COGLIERE DI SORPRESA E SPOSTARE LATERALMENTE L’AUTO
È TUTTO
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