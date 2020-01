Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SULLA ROMA-FIUMICINO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPER DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA RETE GESTITA DA ATAC

DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE

E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO

DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO

DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE

VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE

LA MASSIMA ATTENZIONE VA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DALLE GALLERIE, QUANDO LE FOLATE IMPROVVISE POSSONO COGLIERE DI SORPRESA E SPOSTARE LATERALMENTE L’AUTO

