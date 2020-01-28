Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E LAURENTINA. CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO, A PARTIRE DA COLOMBO, IN QUESTO CASO PER CURIOSI.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DA ROMA, INVECE, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA.
SULLA TIBURTINA SI STA IN CODA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA BAGNI DI TIVOLI E SETTECAMINI.
SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CODE TRA APRILIA E GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA.
DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE, QUESTA NOTTE DALLE 22.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO, IN USCITA, LO SVINCOLO DI MONTE PORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL’A1 MILANO-NAPOLI.
E CONCLUDIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE: PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI SONO, INFATTI, PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI.
PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral