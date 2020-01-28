Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DELLA STRADA PROVINCIALE NEPESINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, È TEMPORANEAMENTE CHIUSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IL TRATTO COMPRESO TRA I KM 11+000 E 14+000 IN LOCALITÀ SAN LORENZO.
SULLA SALARIA, SEMPRE PER INCIDENTE, CODE TRA OSTERIA NUOVA E POGGIO SAN LORENZO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA E IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA.
DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE, QUESTA NOTTE DALLE 22.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO, IN USCITA, LO SVINCOLO DI MONTE PORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL’A1 MILANO-NAPOLI.
E CONCLUDIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE: PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI SONO, INFATTI, PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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