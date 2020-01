Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

QUESTA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO:

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, IN USCITA DA ROMA, TRA FIORENTINI E IL RACCORDO.

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SI STA IN CODA POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA TIBURTINA TRA BAGNI DI TIVOLI E SETTECAMINI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE:

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE, QUESTA NOTTE DALLE 22.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO, IN USCITA, LO SVINCOLO DI MONTE PORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL’A1 MILANO-NAPOLI.

E CONCLUDIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE: PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI SONO, INFATTI, PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, IN PARTICOLARE SUI SETTORI APPENNINICI.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral