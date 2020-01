Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA DIRAMAZIONE ROMA NORD PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELL’A1.

PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SI STA IN CODA POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICATA ANCHE LA SALARIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE FILE SULLA COLOMBO, VERSO OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral