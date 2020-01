Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO.

PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE OSTERIA DELL’OSA.

INCIDENTE ANCHE SULL’APPIA, CON CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO, VERSO OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral