Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN USCITA DA ROMA, INVECE, SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO.
PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA VERSO OSTERIA DELL’OSA.
INFINE INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, DIREZIONE OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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