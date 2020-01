Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LAURENTINA E APPIA E IN INTERNA TRA TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO.

A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA; VERSO IL CENTRO, INVECE, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.

SULLA COLOMBO CODE, IN DIREZIONE OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE:

SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE, QUESTA NOTTE DALLE 21.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI FERENTINO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA.

STANOTTE LAVORI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN QUESTO CASO DALLE 22.00 ALLE 5.00. QUI RESTERÀ CHIUSO, IN USCITA, LO SVINCOLO DI MONTE PORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL’A1 MILANO-NAPOLI.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral