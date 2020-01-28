Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
DIAMO DUNQUE UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE:
SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE, QUESTA NOTTE DALLE 21.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI FERENTINO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI ANAGNI.
E SEMPRE STANOTTE LAVORI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN QUESTO CASO IN FASCIA ORARIA 22.00 – 5.00. QUI RESTERÀ CHIUSO, IN USCITA, LO SVINCOLO DI MONTE PORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL’A1 MILANO-NAPOLI. UTILIZZARE, QUINDI, L’USCITA DI SAN CESAREO.
PER OGGI DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral