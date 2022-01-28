Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE AURELIA E BOCCEA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA A24 ROMA-TERAMO TRAFFICO RALLENTATO DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, CON RIPERCUSSIONI, NELLO STESSO TRATTO, CODE SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA
ANDIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SESNI DI MARCIA
RALLENTAMENTI INTERESSANO ANCHE LA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE TRA PONTE LUCANO E VIALE CASSINO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral