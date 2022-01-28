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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 17:15

di - 28 Gennaio 2022 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
    DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
    UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE AURELIA E BOCCEA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA
    SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SULLA A24 ROMA-TERAMO TRAFFICO RALLENTATO DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
    CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, CON RIPERCUSSIONI, NELLO STESSO TRATTO, CODE SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA
    ANDIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SESNI DI MARCIA
    RALLENTAMENTI INTERESSANO ANCHE LA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, NELLE DUE DIREZIONI
    SEMPRE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE TRA PONTE LUCANO E VIALE CASSINO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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