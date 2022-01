Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE AURELIA E BOCCEA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA A24 ROMA-TERAMO TRAFFICO RALLENTATO DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, CON RIPERCUSSIONI, NELLO STESSO TRATTO, CODE SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA

ANDIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SESNI DI MARCIA

RALLENTAMENTI INTERESSANO ANCHE LA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE TRA PONTE LUCANO E VIALE CASSINO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

